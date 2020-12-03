Водопровод в парке Швейцария прокладывают особым методом Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В нижегородском городском парке "Швейцария" прокладка кольцевого водопровода выполнена уже на 75%. Для этого используется метод бестраншейного горизонтально-направленного бурения. Информацией об этом поделилась пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Такого рода установку в парке используют для сохранения природного ландшафта и экологического баланса. А также ради избежания техногенного воздействия на зелёные насаждения. Обычно этот метод применяется при прокладке подземных коммуникаций под автомобильными или железнодорожными магистралями, чтобы не приостанавливать движение самого транспорта. В своё время горизонтальное бурение стало технологической революцией вместо традиционного траншейного.

Алгоритм действий таков: глубоко под землёй прокладывается скважина с помощью бура. После чего, всё также под землёй, в неё затаскивается труба. За процессом следит система локаций и сообщает данные оператору машины.

В день машина прокладывает 170 метров. На сегодня уже почти три четверти подземных коммуникаций парка "Швейцария" готовы. Водопровод прокладывается для парковых павильонов и пожарных гидрантов.

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