В 20 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 20 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 50 363 жителя региона из тех, у кого прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 3 декабря, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 55 901 человек. Из которых 24 878 проживают в областном центре, а оставшиеся 31 023 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 5 040 жителей Дзержинска, у 3 178 – в г. о. Бор, у 2 011 – в Павловском районе, у 1 347 – в Богородском, у 1 328 – в Городецком, у 1270 – в Балахнинском, у 1 107 – в Кулебакском, у 1 058 – в Кстовском, у 927 – в Выксунском, у 866 – в Володарском, у 781 – в Шатковском, у 768 – в Лысковском, у 736 – в г. о. Семёновский и у 729 – в Арзамасе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, медучреждения Нижегородской области получили 15 новых машин «скорой помощи».

А кроме того, Глеб Никитин внёс новые изменения в Указ о режиме повышенной готовности.

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