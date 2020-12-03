Президент России высоко оценил деятельность губернатора Нижегородской области

Президент России Владимир Путин высоко оценил деятельность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания в эфире «Россия-24».

- Недавно встречался с губернатором вашим в Нижегородской области. У него много хороших идей по развитию региона. Он довольно активный человек, работает эффективно, - отметил Владимир Путин.

Напомним, несколько дней назад президент приезжал с визитом в закрытый город Саров Нижегородской области. Здесь он познакомился с новейшими разработками и провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В ходе встречи они обсудили развитие Нижегородской агломерации, вопросы экологии и грядущее 800-летие Нижнего Новгорода. Глеб Никитин пригласил на празднование и президента России.