Жители Бора станут участниками проекта «Тележка добра». ФОТО: пресс-служба нижегородского отдела ОНФ

В городе Бор Нижегородской области поддержали проект "Тележка добра". Теперь в 9 крупных торговых точках региона волонтёрам помогают обеспечить бесплатными продуктами малоимущих жителей. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского отделения Общероссийского Народного фронта.

За время действия акции — с марта текущего года — добровольцы развезли по адресам 650 "добрых" продуктовых наборов пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам. На сегодняшний день волонтёрам #МыВместе и социальным работникам предстоит развезти ещё 100 наборов продуктов по месту проживания нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья. Помощь будет приурочена ко Дню инвалида.

Сейчас к участию в акции присоединились пять магазинов в Нижнем Новгороде, три — в Кстове и один — в городе Бор.

Для того, чтобы поучаствовать в акции "Тележка добра", вам нужно всего лишь купить лишнюю пачку макарон, пряников или любой другой нескоропортящийся продукт. После прохождения кассы их можно оставить в специально отмеченной тележке. Из продуктов, сложенных в эти тележки, добровольцы формируют наборы, которые затем получат нуждающиеся в поддержке.

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