Загадочное происшествие на Бору: Снегоход с двумя пассажирами провалился под лед

Весьма странное происшествие произошло сегодня на Бору – там мог провалиться под лед снегоход с двумя пассажирами. Правда, ничего более конкретного о данном ЧП пока неизвестно.

- Сообщение от очевидца поступило в 13:16 3 декабря, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – По словам очевидцев, в районе поселка Память Парижской коммуны в Борском районе под лед провалился снегоход с двумя пассажирами. В настоящее время на место происшествия выехали спасатели и из Кстовского района, и из Борского. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее мы писали, как нижегородские спасатели вытащили из ледяной воды щенка. Чтобы спасти собаку, спасателям пришлось облачиться в водолазный костюм. К счастью, ни мужчина, ни щенок во время спасательной операции не пострадали. Сразу после счастливого спасения щенка забрали к себе местные жители. Теперь у собаки есть и хозяева, и теплый дом.