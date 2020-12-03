Аномальные морозы придут в Нижний Новгород 4 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальные холода надвигаются на Нижегородскую область. Морозы ударят 4-8 декабря, синоптики обещают температуру воздуха - 11... - 14 градусов, что на целых 7 градусов ниже климатической нормы.

В ГУ МЧС по Нижегородской области предупреждают, что в связи с этим возможно увеличение числа аварий на коммунальных объектах, а также на линиях энергосистем в связи с их перегрузкой.

В морозные дни спасатели рекомендуют ограничить пребывание на улице, особенно детям и пожилым людям. Для прогулок следует выбирать комфортную теплую одежду и обувь. При появлении первых признаков обморожения необходимо немедленно обратиться к врачу.

Также особое внимание стоит уделить использованию обогревательных приборов. Ни в коем случае не используйте самодельные электроприборы или оборудование с поврежденной проводкой. Не включайте для обогрева помещения газовые плиты – они не предназначены для этого.

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