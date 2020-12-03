Новогоднее мультимедийное шоу покажут на стенах Нижегородского кремля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мультимедийное шоу покажут на стенах Нижегородского кремля на Новый год. Праздничная звуковая 3D-инсталляция появится на Дмитриевской башне 30 декабря, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«В этом году мы были вынуждены отказаться от традиционных массовых мероприятий. Вместе с тем у нас есть возможность с помощью современных технологий создать атмосферу праздника, обеспечив все необходимые меры безопасности», - прокомментировал глава региона.

Подобные светозвуковые шоу нижегородцы уже видели на День Победы и День народного единства. По словам Глеба Никитина, тогда от нижегородцев «поступило немало положительных отзывов».

Мультимедийное шоу не предполагает массового просмотра: короткие и красочные сюжеты постоянно повторяются, и у каждого человека есть возможность выбрать время и удобную точку для просмотра.

«Прошу всех, кто соберется на праздничную прогулку, соблюдать требования безопасности! Прежде всего это касается социальной дистанции. Возможности для этого будут», - обратился к нижегородцам Глеб Никитин.

Мультимедийное шоу на центральной башне кремля будет проецироваться с 30 декабря по 10 января с 18.00 до 1.00, а в новогоднюю ночь – до 5.00.

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