Новый антирекорд: Еще 481 нижегородец заболел коронавирусом за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти день ото дня. Увы, сегодня обновлен антирекорд по заболеваемости: за последние сутки COVID-19 выявлен у 481 нижегородца.

Согласно данным статистики на портале стопкоронавирус.рф, Нижегородская область входит в число регионов с наибольшим числом заболевших. Опережают наш регион только Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

По данным на 3 декабря, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 55 901 человек, из них 24 878 проживают в областном центре. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в регионе скончались 15 человек, общая цифра умерших по стране за последние сутки – 554 человека.

Отметим, что на следующей неделе в России начнется массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции. В числе первых прививки от ковида смогут сделать врачи и учителя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!