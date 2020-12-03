Расходы Нижнего Новгорода на строительство детских садов и школ в 2021 году возрастут

В 2021 году расходы на строительство школ и детских садов в Нижнем Новгороде возрастут вдвое. Как отметил глава города Юрий Шалабаев, 55% от всего городского бюджета-2021 будут направлены на поддержку социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

2 декабря бюджетная комиссия городской Думы города одобрила проект его бюджета на следующий год.

– Расходы на социальную политику планируем увеличить на 20%, на дошкольное и общее образование – на 10%. Это стало возможным за счёт того, что в следующем году доходы городского бюджета вырастут почти на 5 миллиардов рублей, в том числе благодаря трансфертам из областного бюджета, – заявил Юрий Шалабаев. – В городе будет вестись строительство десяти новых детских садов. На эти работы предусмотрено 1,6 миллиарда рублей – вдвое больше, чем было в текущем году. На строительство объектов коммунальной инфраструктуры, так необходимой городу, планируется направить более 120 миллионов рублей – это в четыре раза больше, чем в 2020-ом.

В посёлке Луч в 2021 году планируется построить газопровод, а на реконструкцию дорог на улицах Ильинской, Гоголя, Сергиевской и Обозной направить 421 миллион рублей.

Напомним, что нижегородцы могут принимать участие в составлении главного финансового документа города. На сайте администрации Нижнего Новгорода можно ознакомиться с проектом бюджета, как и на портале «Открытый бюджет Нижнего Новгорода». Для участия в публичных слушаниях в формате онлайн, одно из которых сегодня, 3 декабря, нужно зарегистрироваться.

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