Послы Панамы и Коста-Рики в РФ поучаствуют в праздновании юбилея Нижнего Новгорода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Послы Панамы и Коста-Рики в России Эфраин Вильярреаль Арсеналес и Лиллиам Родригес Хименес станут почётными гостями юбилея Нижнего Новгорода, который мы отметим в следующем году. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на департамент внешних связей правительства региона, главы дипломатических миссий выразили заинтересованность в участии в празднике, который будет посвящён 800-летию приволжской столицы.

Более того, рассматривается даже возможность костариканским и панамским артистам выступить на торжествах в Нижнем Новгороде в 2021 году.

– Мы очень рады каждый месяц получать положительные отклики от наших иностранных партнёров с подтверждением их визита в Нижегородскую область в 2021 году. 800-летие Нижнего Новгорода обещает стать крупным событием международного масштаба, – заявила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

А также добавила, что в 2018 году визиты делегаций Коста-Рики и Панамы стали импульсом в развитии их отношений с Нижегородским регионом.

– Надеемся, что новые совместные мероприятия и такой прекрасный повод, как 800-летие Нижнего Новгорода, будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению нашего взаимодействия, – поделилась Ольга Гусева.

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