На празднование юбилея Нижнего Новгорода выделено более 20 млрд рублей. ФОТО: Кирилл Мартынов

На празднование юбилея Нижнего Новгорода выделено 20 миллиардов рублей. Это стало известно вчера, 1 декабря, на заседании федерального организационного комитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Соответствующий доклад представил Глеб Никитин первому замруководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко и зампредседателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

– С учётом роли города в истории страны 800-летие Нижнего Новгорода – праздник всероссийского масштаба, – отметил Сергей Кириенко. – Для нас принципиально важно убедиться, что программа подготовки создаёт атмосферу праздника, предусматривает необходимую поддержку и развитие инфраструктуры, включает события, которые связаны с культурной и социальной жизнью города, его историей. Но самое важное – это должен быть праздник для жителей.

В своём докладе глава Нижегородского региона предоставил, что первоначальный бюджет юбилея, рассчитанный в 2017 году, составлял 802 миллиона рублей из средств федерального бюджета. Но на реализацию пяти ключевых проектов, также за счёт государства, выделили ещё 10,088 миллиарда рублей в 2019 году. Другие 10 миллиардов рублей выделил регион на подготовку.

– В настоящее время общий объём финансирования, предусмотренный на 800-летие, составляет более 20 миллиардов рублей. За это время работа трансформировалась из подготовки к обычному празднованию в настоящую возможность осуществления масштабных позитивных изменений в жизни города, – подвёл итог Глеб Никитин.

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