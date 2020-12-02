В Нижегородской области сократится число налоговых инспекций

В течение декабря 2020 года в Нижегородской области пройдёт реорганизация налоговых органов. К концу года число налоговых инспекций сократится до 13. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по региону.
Реорганизация налоговых органов включит в себя упразднение и присоединение некоторых инспекций. Таким образом, с 14 декабря этого года в Нижегородской области их останется 13. В каждой, в том числе и в тех, которые прекратят свою деятельность как самостоятельные инспекции, работа определённых залов для обслуживания и приёма налогоплательщиков продолжится в прежнем режиме. Исключением станет только ИФНС России по Приокскому району города Нижнего Новгорода, на базе которой создадут специальную инспекцию с функцией взыскания долга.
Жителям Приокского района теперь следует обращаться за получением услуг налоговой службы в Межрайонную ИФНС России №22. Она располагается на улице Ижорской, дом № 50/4. А жителям Московского района — в Межрайонную ИФНС России №21 по адресу: улица Культуры, дом № 115.
Ввиду реорганизации с 14 декабря изменятся также и платёжные реквизиты для уплаты налогов, включая ОКТМО и коды налоговых органов.
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