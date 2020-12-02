1 декабря Нижегородская область присоединилась к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Он отмечается ежегодно и в разных странах. На сегодня в регионе 15 010 жителей имеют имеют положительный ВИЧ-статус. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Нижегородский областной центр по борьбе с ВИЧ/СПИД.

— Проблема ВИЧ/СПИД уже давно имеет международный характер. Не осталось изолированных государств, которые эта напасть обошла стороной, — рассказал главный врач Нижегородского областного центра по борьбе с ВИЧ/СПИД Соломон Апоян. — Но если говорить о международной солидарности, то имеется ввиду не международный характер проблемы, а солидарный характер борьбы с ВИЧ/СПИД. Меры борьбы, которые вырабатывают международные организации, понятны, их эффективность проверена на практике. Люди должны знать свой ВИЧ-статус, это нормально. Это забота о своём здоровье. Знать свой ВИЧ-статус не стыдно. Стыдно его не знать. Терапию должен получать каждый, кто живёт с ВИЧ. Это позволяет им прожить долгую жизнь, переводя заболевание в разряд хронических. Соблюдение норм позволит взять заболевание под полный контроль. И это наша общая ответственность.

Стоит отметить, что регулярно Нижегородским областным центром по борьбе с ВИЧ/СПИД проводятся различные акции по профилактике этого заболевания.

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