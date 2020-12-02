Привокзальные кафе в Нижнем Новгороде станут круглосуточными

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в связи с которыми кафе на вокзалах и в аэропорту перейдут на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Понятно, что в таких кафе не устраивают мероприятий, - пояснил свое решение Глеб Никитин. – Кроме того, здесь есть возможность соблюдать необходимые требования безопасности. А для тех, кто ждет поезда или самолета, это порой единственная возможность получить горячее питание.

Напомним, ранее мы писали о продлении режима самоизоляции для пожилых нижегородцев старше 65 лет еще на месяц. Теперь они и люди с хроническими заболеваниями могут продлить свои больничные листы до конца месяца.

Также изменились правила для работы ярмарок и рынков. Теперь расстояние между продавцами должно составлять не менее трех метров.