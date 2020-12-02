Режим самоизоляции для пожилых нижегородцев продлили на месяц

Обязательный режим самоизоляции для нижегородцев старше 65 лет продлили в регионе ещё на месяц. Соответствующие изменения внёс Глеб Никитин в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Это нужно, чтобы люди старшего возраста могли продлить больничные до конца декабря. Ситуация по-прежнему остается непростой, и главная задача – защитить здоровье нижегородцев, особенно тех, кто наиболее уязвим в период распространения коронавируса. Прошу всех людей в возрасте от 65 лет и старше сознательно подойти к своей безопасности и избегать нахождения в общественных местах, – обратился к нижегородцам Глеб Никитин.

А также он добавил, что особенно ценной сейчас остаётся помощь родных и близких для наших пожилых земляков. Как и помощь добровольцев.

– В преддверии Дня добровольца хочу ещё раз поблагодарить всех, кто оказывает поддержку в пандемию. Сложное время обязательно закончится, а ваша забота и внимание останутся в памяти людей, – уверен глава региона.

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