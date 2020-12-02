14 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 2 декабря, за последние сутки в Нижегородской области не справились с коронавирусом ещё 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки в 1 200 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, медучреждения Нижегородской области получили 15 новых машин «скорой помощи». За скорой помощью в области ежегодно обращается каждый четвёртый нижегородец, поэтому увеличение количества спецавтомобилей позволит сократить время ожидания медбригад.

Кроме того, ранее мы сообщали, что государственные больницы испытывают острую нехватку кадров. Давид Мелик-Гусейнов попросил частных врачей встать на борьбу с COVID-19.

А минздрав сообщил критерии госпитализации человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» или подозрением на него.

В нижегородских торговых центрах усиленно продолжаются проверки по соблюдению требований эпидемиологической безопасности. Один из последних рейдов был совершён в один из крупных торговых комплексов Сормовского района Нижнего Новгорода. Проверяющие отметили добросовестное соблюдение требований предпринимателями и сотрудниками.

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