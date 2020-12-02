Эксперты решили, что качество образования на "удалёнке" можно повысить

В Нижнем Новгороде эксперты круглого стола «Цифровое образование: как сохранить качество» обсудили волнующий большинство родителей вопрос. Они пришли к выводу, что цифровизация позволит сделать дистанционное обучение в школах более качественным и индивидуальным. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона со ссылкой на пресс-службу мастерской управления «Сенеж».

Эксперты обратили внимание на то, что удалённое обучение позволяет учителю учесть особенности учащихся при формировании программ и работать с каждым учеником отдельно. Кроме того, спикеры отметили, что "дистанционка" требует большей отдачи от педагогов и родителей, которые вовлечены в процесс при таком формате обучения.

Педагогам требуются новые компетенции в условиях смены образовательного процесса. Причём обучать этим навыкам и развивать их следует на этапе подготовки будущих учителей. На это направлен студенческий трек профессионального конкурса «Учитель будущего» платформы «Россия – страна возможностей». Тематика этого онлайн-курса обсуждалась 1 декабря в Нижегородском областном информационном центре.

– Мы исходим из того, что учитель является носителем знаний, которые он передаёт детям, хорошо владеет навыками, связанными с психологией, обладает гибкими компетенциями, чтобы коммуницировать со всеми участниками образовательного процесса. Кто такой «Учитель будущего»? Это прежде всего командный игрок, который умеет эффективно вести диалог между всеми участниками образовательного процесса, – считает руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев. – Сейчас система образования вынужденно перешла на дистант. Мы верим, что это будет продолжаться недолго. Но система образования должна быть готова. И как мы видим, система оказалась готова, хоть переход был и не таким быстрым, как нам хотелось. И на конкурсе «Учитель будущего. Студенты» мы как раз будем уделять особое внимание совершенствованию дополнительных образовательных программ, студенты будут получать «обратную связь» от экспертов.

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