В 2021 году в центре Нижнего Новгорода построят клубный дом. ФОТО: https://elitdomnn.ru/?utm_source=google_demis&utm_medium=cpc&utm_campaign=poisk-klubnyi&utm_content=463202771227&utm_term=%2B%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BC

Новый элитный жилой комплекс появится в конце 2021 года на Гребешковском откосе Нижнего Новгорода. Он будет рассчитан всего на 59 квартир и будет иметь закрытую территорию с подземной парковкой. Об этом сообщило издание ГиперНН.

Согласно проекту, клубный дом на Ярославской планировалось сдать в эксплуатацию в первой половине 2022 года. Но группа компаний «Агроспецтех», которая является застройщиком, намерена окончить строительство досрочно.

Сам клубный дом будет высотой в шесть этажей. По проекту, его архитектура повторит силуэт русла реки. В квартирах будут продуманная планировка, высокие потолки и большие окна. По метражу жилые помещения будут варьировать от 50 "квадратов" до 140. Верхний этаж здания займут пентхаусы с собственными террасами и беседками. Квартиры будут сдаваться без отделки и их стоимость начинается от 115 тысяч рублей за один квадратный метр.

Прилегающая дворовая территория клубного дома будет также благоустроена. Она будет включать в себя сквер в 700 метрах от Оки. К другим преимуществам объекта можно отнести дизайнерское оформление холлов, бесшумные лифты , систему "умный дом", подземную парковку, где можно будет заряжать электрокары, и живописные виды из окон.

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