Минздрав объяснил многочасовые очереди в нижегородской поликлинике №37

Министерство здравоохранения Нижегородской области объяснило ситуацию с многочасовыми очередями в поликлинике №37 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Как сообщила нам пресс-служба ведомства, была проведена проверка и приняты меры.

Напомним, что пациенты автозаводской поликлиники №37 по несколько часов были вынуждены ждать не только приём у врача, но и даже печать на справку.

Региональный минздрав ответил, что о проблеме известно и им, и администрации самой поликлиники. В прошедшую пятницу, 27 ноября, медучреждение посетила заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Выяснилось, что в регистратуре поликлиники обслуживание ведут одновременно четыре сотрудника, печати на справки ставятся без очереди. Но именно на печати, по словам миздрава, образуются стихийные очереди. На настоящий момент сотрудники медучреждения стараются оперативно решить эту проблему. В поликлинике отметили, что врачебный персонал работает в усиленном режиме. Заведующие отделениями не покидают рабочего места, пока не примут последнего пациента, и работают сверхурочно.

Также нам рассказали о принятых мерах по ускорению процесса приёма пациентов в поликлинике №37. 27 ноября там открыли дополнительный кабинет выдачи больничных листов. Кроме того, установили программу электронных больничных. Руководство медучреждения даже подало заявку на привлечение к административной работе 31 волонтёра.

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