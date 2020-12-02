Рынок НТИ активно поддерживается в Нижегородской области

В Нижегородской области активно поддерживаются проекты по созданию рынка Национальной технической инициативы. На эту тему с 30 ноября по 9 декабря проходит Всероссийский онлайн-конвент "Бизнес без границ", в котором принимает участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ходе конвента обсуждается создание пространства возможностей благодаря программе Национальной технической инициативы (НТИ).

Каждый день конвента посвящается инновационному технологическому развитию одного из федеральных округов России. 1 декабря очередь дошла до ПФО. Вице-губернатор подчеркнул, что рынок IT в Нижегородском регионе – один из самых крупных в ПФО. На сегодняшний день в области действуют более 1000 IT-компаний и более 30 000 специалистов из этой области.

– Ориентация региона на IT-отрасль говорит о том, что формировать гибкую образовательную среду, которая будет способна перестроиться под реалии рынка, необходимо. Важно смотреть в будущее, готовить специалистов завтрашнего дня. Поэтому реализация инновационного потенциала, достижение рынков НТИ во многом зависят от подготовки кадров, – обозначил Андрей Саносян.

А также он обозначил, что в Нижегородской области активно поддерживаются проекты, которые формируют рынок НТИ.

– Фонд содействия инновациям совместно с технопарком «Анкудиновка» реализуют программы «Умник-НТИ», «Старт-НТИ» и «Развитие-НТИ». С 2015 по 2020 год по программам «Развитие-НТИ» и «Старт-НТИ» поддержано 26 проектов на сумму 438 миллионов рублей, – добавил замгубернатора.

Особую роль в работе над программой НТИ играет Научно-образовательный центр (НОЦ) региона. Он обеспечивает взаимодействие вузов, научных сообществ и предприятий. Партнёры нижегородского НОЦ создают и воплощают проекты в сферах здравоохранения, искусственного интеллекта и нейросетей, судо- и автомобилестроения и многих других.

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