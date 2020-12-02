Годовалый мальчик умер в Дзержинске при странных обстоятельствах

Годовалый мальчик скончался в Дзержинске. Фото: Дзержинское телевидение.
Годовалый ребенок умер при странных обстоятельствах в Дзержинске. Об этом сообщает «Дзержинское телевидение».
Происшествие случилось вечером в одном из домов по улице Новомосковской. В момент трагедии в квартире находились пять человек: мужчина, две его гостьи, восьмилетняя дочь и годовалый сын. Где была мать детей, неизвестно.
Со слов отца, в какой-то момент ребенок просто перестал дышать, взрослые сразу же вызвали «скорую».
Прибывшие на место происшествия правоохранители провели опрос находившихся в квартире людей, а также проживающих в этом подъезде соседей.
Что стало причиной смерти малыша, предстоит выяснить в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, недавно в Нижегородской области младенец умер через две недели после появления на свет. Его мама заболела коронавирусом перед родами, однако малыш родился без каких-либо патологий. Но однажды утром его нашли в кроватке без признаков жизни.
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