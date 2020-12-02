Прокуратура начала проверку после инцидента в нижегородской школе

Школьный вахтер решила воспитать ученика непедагогичными методами. Фото: Типичный Нижний
Прокуратура проведет проверку в нижегородской школе №101 после произошедшего там инцидента. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщается на сайте ведомства.
Напомним, 1 декабря в нижегородских интернет-сообществах появилось видео, где вахтер учебного заведения пытается усмирить ученика не совсем педагогическими методами: хватает за руки и прочее.
В министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области сообщили, что первоначальной причиной стал конфликт между двумя учениками школы, после чего вмешались сотрудники образовательного учреждения, пытаясь разнять конфликтующих.
«Оргвыводы будут сделаны по итогам всесторонней проверки, - подчеркнули в ведомстве. - Департамент образования администрации Нижнего Новгорода – учредитель учебного заведения – детально проанализирует ситуацию».
Стоит отметить, что случай произошел в той самой школе, где учился Данила Монахов – «борский стрелок», который 12 октября 2020 году устроил кровавую бойню в Борском районе.
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