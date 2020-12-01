Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил в Москве экспозицию «Символы Нижнего Новгорода». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Экспозиция позволяет за короткое время узнать об истории города, ощутить связь эпох, - отметил Глеб Никитин. - Это дань памяти десяткам поколений нижегородцев и горьковчан, которые создавали и творили, искренне любили родной город.

Гостями презентации стали первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Вся экспозиция разделена на восемь зон. Каждая из них символизирует один из веков в истории города.

Как сообщается, в мультимедийном пространстве можно прогуляться по нижегородской Стрелке, любуясь закатами, узнать историю Кремля и ознакомиться с основными символами города, его промышленностью и искусством.

В дальнейшем экспозицию планируется переместить в Нижний Новгород. Здесь ее смогут увидеть все желающие.