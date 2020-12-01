В Навашине состоялось открытие благоустроенного сквера Корабелов

Сквер разделен на 4 зоны: центральную, торговую, игровую и зону тихого отдыха. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Навашине завершилось благоустройство сквера Корабелов. Сегодня состоялось торжественное открытие преображенного общественного пространства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Визитной карточкой Навашина является судостроение. И за основу концепции благоустройства взят архетип корабля, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, по концепции проекта форма судна использована не только при создании детских площадок, но и павильонов. На территории сквера установлен пешеходный фонтан с эффектом «тумана», а также игровая площадка для различных возрастных групп. Кроме того, рабочими создана зона для игры в настольный теннис. Естественно, в сквере обновлено освещение, лавочки и урны.

- Сквер Корабелов расположен в центре города, сюда стекаются все транспортные и пешеходные артерии, здесь расположены учреждения спорта для детей. В будущем в центральной части сквера планируем проводить массовые мероприятия, - поделилась глава администрации городского округа Навашинский Татьяна Берсенева.

Весной 2021 года в сквере приступят к масштабному озеленению, чтобы сделать место более комфортным и красивым.

Напомним, что населенный пункт стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек». В частности, населенному пункту был выделен грант на сумму в размере 60 миллионов рублей.

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