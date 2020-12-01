Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов подал в отставку.
Фото: "КП" Архив
Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов подал в отставку, пишет «Коммерсант».
30 ноября Вадим Антипов попрощался с коллективом ведомства, где проработал последние два года. По неофициальным данным, отставка связана с повышением: Вадим Антипов якобы займет должность главного федерального инспектора по Республике Татарстан в администрации полномочного представителя президента в ПФО.
В связи с этим исполняющим обязанности прокурора Нижегородской области назначен первый заместитель Вячеслав Рехтин, который прибыл в наш регион из Алтайского края месяц назад.
Как отмечает издание, сотрудники областной прокуратуры подарили на прощание своему досрочно уволившемуся начальнику картину.
Справка
Государственный советник юстиции 2 класса Вадим Антипов был назначен прокурором Нижегородской области Указом Президента РФ 5 июля 2018 года. До этого он три года возглавлял прокуратуру Пермского края, а еще ранее занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В этой должности он проработал 12 лет.
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