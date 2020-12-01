На нижегородской телебашне появится символ борьбы со СПИДом

Сегодня, 1 декабря, Во Всемирный день борьбы со СПИДом на нижегородской телебашне включится красно-белая подсветка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На световом панно телебашни засияет цветовая гамма символа борьбы со СПИДом, которым является сложенная красная ленточка на белом фоне.

Отметим, что в день борьбы со СПИДом по всей стране проходят просветительские акции, которые помогают повысить осведомленность о заболевании и его профилактике, а также сформировать ответственное отношение к здоровью.

Напомним, что ранее директор регионального ФГУП «РТРС» филиала Михаил Небольсин рассказал несколько интересных фактов о Нижегородском телевещании.

Он поделился об уникальном опыте приема сигнала из Москвы, который состоялся 7 ноября в 1957 году. Передача сигнала проходила с помощью самолета-ретранслятора «Ли-2», нижегородцам транслировали ноябрьскую демонстрацию на Красной площади.

- Самолет летал по определенному маршруту в районе Владимира, принимал московский сигнал, а затем передавал его в Горький, - сообщили в ведомстве. - Хотя опыт и был успешным, на постоянной основе такая схема работать не могла: сигнал слишком зависел от состояния атмосферы и маневров самолета.

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