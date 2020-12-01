Концепцию развития Почаинского бульвара представят в онлайн-формате

Архитекторы проектного бюро «DA» представят нижегородцам итоговый проект благоустройства Почаинского бульвара. Показ пройдёт в онлайн-формате 4 декабря в 18:30. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Концепцию покажут во время трансляции в ютубе. У всех желающих также будет возможность задать вопросы. Кроме того, после показа будет запущено онлайн-анкетирование, чтобы у архитекторов была возможность доработать концепт на стадии проектно-сметной документации.

В настоящее же время будет представлен тот проект Почаинского бульвара, который был создан с учетом просьб и пожеланий нижегородцев.

Отметим, что Почаинский бульвар станет новой прогулочной зоной и соединит Лыкову Дамбу с набережной Федоровского и улицей Рождественской.

Благоустройством территории займутся к 800-летию Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!