Call-центр по вопросам COVID-19 обработал свыше 1 700 обращение

Специалисты отработали свыше 1,7 тысячи звонков по вопросам COVID-19. Об этом сообщает Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Горячая линия центра работает с 27 октября, за месяц работы четыре сотрудника колл-центра обработали 1708 обращений в реальном режиме времени. Нижегородцы активно консультируются по вопросам профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции.

Так, многие вопросы касаются деятельности поликлиник, сдачи анализов на коронавирус, вызовов медработников на дом к пациенту с признаками инфекции, соблюдения режима самоизоляции, лекарственного обеспечения, оформления листка нетрудоспособности и прочее.

Отметим, что обратная связь между жителями региона и лечебными учреждениями крайне необходима.

- Наши специалисты помогают нижегородцам решить проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи на уровне поликлиник, стационарных лечебных учреждений, служб скорой медицинской помощи, - поделилась и.о. главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ксения Лямцева.

Так, обратиться за помощью можно в будние дни с 08:00 до 17:00 по номеру телефона горячей линии 8 (831) 437-87-10.

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