Нижегородские экопункты собрали более 6, 3 тысяч тонн вторсырья

С начала этого года жители сдали на переработку около 5,5 тысяч тонн бумаги и картона. Фото: Алексей Манянин

Экопункты Нижнего Новгорода собрали свыше 6, 3 тысяч тонн вторсырья в этом году. К слову, примерно 30% нижегородцев также приняли участие в акциях, позволяющих сдать вторсырье, и получить приятный бонус. Об этом сообщает ГК «Исток».

Так, в частности, при сдаче вторсырья можно получить сертификат в Нижегородский государственный художественный музей или скидку на покупку книг в магазине «Дирижабль».

В настоящее время в Нижнем Новгороде сбором вторсырья занимаются в 48 пунктах, из них 38 нового формата.

- С начала этого года жители сдали на переработку около 5,5 тысяч тонн бумаги и картона, 400 тонн пластика и 400 тонн стекла и около 3 тонн батареек, которые входят в класс особо опасных отходов, - поделился директор ГК «Исток» Денис Тавров.

По словам заместителя директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексея Краснова, экопункты позволяют сократить количество мусора, поступающего на захоронение. К тому же, переработанное вторсырье получает новую жизнь – это экономически выгодно и позволяет очистить окружающую среду от загрязнения.

В 2021 году экопунктов станет больше, они появятся в новых микрорайонах. Также увеличится число фракций – скоро начнем принимать технику.

- Мы готовим формат больших экопунктов, которые можно будет смело назвать арт-объектами. Надеемся, пандемия не внесет свои коррективы, - отметил Денис Тавров.

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