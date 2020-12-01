Нижегородец занял 3 место на Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу

Соревнования проходили в трех дисциплинах: файтинг, не-ваза и парное ката. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородский спортсмен завоевали бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу. Спортсмены состязались в разделах файтинг, не-ваза и парное ката. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Турнир среди мужчин и женщин проходил в период с 27 по 29 ноября в городе Конаково Тверской области.

В дисциплине «не-ваза», то есть борьбе лёжа, наш атлет Александр Шнягин заполучил бронзу в весовой категории до 77 килограмм.

- Особых сложностей в ходе поединков не возникало. Считаю, что несколько допущенных ошибок и отсутствие концентрации помешали мне пробиться в финал, - поделился мыслями нижегородец.

Уже в феврале 2021 года спортсмена ожидает выступление на чемпионате России, а затем и на чемпионате мира среди ветеранов в Абу-Даби.

Отметим, что 38-летний нижегородский спортсмен, кандидат в мастера спорта России Александр Шнягин является неоднократным призером чемпионатов Европы по грепплингу и бразильскому джиу-джитсу. Тренирует спортсмена Семен Яценко.

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