Нижегородцы могут присоединиться к акции «Утилизируй правильно и модно»

При поддержке Федерального экологического оператора стартует просветительская акция «Утилизируй правильно и модно». Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Акция «Утилизируй правильно и модно» о переработке батареек и использовании аккумуляторов пройдет с 7 по 20 декабря. Проект будет запущен на платформе «Likee». Об этом сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Чтобы принять участие в акции нужно в соцсети «Likee» записать 15 секундное видео о правильной утилизации батареек. Кроме того, важно не забыть использовать музыкальную композицию «Утилизируй правильно и модно» и указать хэштег #экозабота.

Стартом акции послужат видеоролики, запущенные популярными блогерами, которые уделяют внимание социальным вопросам и экологии. Они продемонстрируют свои варианты роликов на тему утилизации и призовут остальных пользователей принять участие.

Лучшие видеоролики будут отобраны блогерами, а их имена будут объявлены 23 декабря. Победители получат стильную сувенирную продукцию с дизайнерскими логотипами. К слову, ежедневно на протяжении всей акции тот пользователь, чей ролик наберет максимальное количество лайков, будет получать стикер-паки от Федерального экологического оператора.

Акция реализуется в рамках нацпроекта «Экология» и Всероссийского проекта «Экозабота».

- Утилизация батареек – действительно актуальная проблема нашего общества. Очень малое число людей уделяет должное внимание утилизации и переработке вредных предметов массового использования, - поделилась генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. - С помощью нашего челленджа «Утилизируй правильно и модно» мы постараемся донести до каждого понимание важности утилизации батареек после эксплуатации, расскажем об их влиянии на окружающую среду и здоровье человека.

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