На водителя, сбившего детей на Московском шоссе, завели уголовное дело

Ведется следствие. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На водителя иномарки, сбившего детей на Московском шоссе накануне вечером, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведется следствие», - пояснили в полиции.

Напомним, происшествие случилось 30 ноября на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Там около 17:50 55-летний водитель «Субару» сбил двух мальчиков, переходивших дорогу по светофору.

Мальчики 9 и 10 лет получили серьезные травмы. Они в тяжелом состоянии были доставлены в ближайшую больницу №39, в после стабилизации состояния их эвакуировали в детскую областную больницу.

«Сейчас оба ребёнка находятся в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Все необходимые обследования врачами проведены в полном объеме», - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.