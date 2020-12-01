В 27 районах Нижегородской области новых заражений COVID-19 не обнаружено

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 27 районах.

По полученной информации на 1 декабря 2020 года, общее число заболевших в регионе достигло 54 947 нижегородцев, из них 24 512 проживают в Нижнем Новгороде, 30 435 – в районах и городских округах области.

В настоящее время работа муниципальных оперативных штабов усилена и мобилизована для борьбы с пандемией.

Количество зараженных по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 5 962

Ленинский – 3 944

Советский – 3 237

Канавинский – 2 745

Сормовский – 2 420

Московский – 2 400

Приокский – 1 903

Нижегородский – 1 901

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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