В Нижегородской области обнаружено 462 новых случая заражения COVID-19

По данным на 1 декабря 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 403 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 49 433 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 462 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 54 947 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 1 636 253 человека. Средний показатель тестирования за неделю составил 359,7 теста на 100 тысяч населения.

Известно, что сейчас у 900 нижегородцев заболевание коронавирусной инфекцией протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно. На лечении в больницах находятся 4,3 тысячи человек, ещё 139 человек находится в обсерваторах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 627 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 850 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 20% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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