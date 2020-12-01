Судья, отправившая в тюрьму нижегородца из-за штрафа в 100 рублей, привлечена к ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде к дисциплинарной ответственности привлечена судья, отправившая за решетку мужчину из-за неоплаченного штрафа в 100 рублей. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Нижегородской области.

Напомним, 33-летний житель Нижнего Новгорода Константин Иванов оказался в тюрьме этой осенью из-за неоплаченного сторублевого штрафа. По его словам, летом он обнаружил, что потерял паспорт, о чем сообщил участковому. Как положено, полицейский выписал ему штраф за потерю документа – 100 рублей, однако мужчину об этом не уведомил. К слову, паспорт нашелся спустя сутки.

Константин уже и думать забыл об этой истории, как осенью его задержали полицейские во время рейда по должникам. Мужчина в это время гулял с собакой возле дома. На него одели наручники и доставили в отдел, где он провел всю ночь. На утро мировой судья оперативно вынесла решение приговорить нижегородца к 12 суткам административного ареста.

Отсидев этот срок, мужчина решил обжаловать решение суда. Тогда выяснилось, что срок уплаты штрафа для него еще не истек.

На очередном заседании квалификационной коллегии судей Нижегородской области, которое состоялось 19 ноября 2020 года, судья судебного участка № 8 Сормовского судебного района Наталья Авдиенко была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.