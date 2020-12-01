Проект дороги-дублера проспекта Гагарина сейчас проходит госэкспертизу

Проект дороги-дублера проспекта Гагарина в настоящее время находится на экспертной оценке. Заключение планируется получить уже в этом месяце. Об этом сообщает МКУ «ГУММиД».

Протяженность новой шестиполосной автодороги от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина составит 3,2 километров. Кроме того, запланировано строительство разноуровневой развязки, длиня которой составит 941 метр.

Дорога-дублер проспекта Гагарина позволит значительно облегчить движение на одной из важнейших транспортных артерий города. Кроме того, она свяжет между собой активно развивающиеся территории Приокского и Советского районов.

Сроки строительства дороги-дублера будут известны после того, как будет найдено финансирование для проекта.

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