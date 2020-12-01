В Починках 17-летний подросток жестоко избил сверстника-односельчанина

В Шатковском районе несовершеннолетний жестоко избил своего сверстника и скрылся с места преступления. Сейчас следователи ведут расследование этого уголовного дела. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Как отмечается, инцидент произошел в Починках на улице Коммунистической вечером 18 октября 2020 года. Обвиняемый юноша совершал поездку на такси по населенному пункту, когда заметил своего 17-летнего односельчанина. Он попросил водителя остановиться, а затем выбрался из машины и накинулся на парня, начав его жестоко избивать.
После своих действий обвиняемый скрылся с места преступления, а потерпевшего госпитализировали в больницу. В ходе обследований врачи установили, что молодому человеку был причинен тяжкий вред здоровью.
Также известно, что подозреваемый обучается в школе, а потерпевший – в техникуме. Подростки друг друга знали, но ранее никогда не общались.
Что же послужило причиной такого жестокого поступка, теперь будут выяснять следователи. Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение.
В настоящее время расследование продолжается.
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