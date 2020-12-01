Еще два нижегородских медика скончались от коронавируса

Заведующая акушерским отделением клинической больницы №50 Сарова Виктория Федорова. Фото: ГКБ №50

Еще два нижегородских медика умерли от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали медсестра из Арзамаса Екатерина Морозова и заведующая акушерским отделением в Сарове Виктория Федорова, сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Екатерина Морозова работала постовой медицинской сестрой неврологического отделения Центральной городской больницы Арзамаса. Ей было 65 лет.

Заведующая акушерским отделением клинической больницы №50 Сарова Виктория Федорова ушла из жизни 29 ноября после тяжелой непродолжительной болезни. Ей было 58 лет.

«Виктория Викторовна - врач по призванию, всю себя и все свое время она отдавала людям, любимому делу, - вспоминают коллеги. - Она не представляла свою жизнь без работы. Будучи признанным профессионалом с большой буквы, она активно внедряла в работу современные методы лечения, постоянно училась сама и учила других».

Прощание с Викторией Федоровой состоится 1 декабря.

Имена Екатерины Морозовой и Виктории Федоровой пополнили «Список памяти» медицинских работников, погибших от COVID-19.

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