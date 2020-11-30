В Нижегородской области ужесточят оценку реализации нацпроектов

В правительстве региона прошло оперативное совещание на тему реализации нацпроектов. Заседание провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Анализ, проведенной работы по нацпроектам, будет даваться на заседаниях представительных органов власти районов, городских и муниципальных округов. Критерии оценки реализации нацпроектов будут ужесточены.

- Возможны три варианта: признание исполнения надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным. Если хотя бы одно мероприятие окажется невыполненным без объективных причин и оснований, то оценка будет неудовлетворительной, - пояснил глава региона.

Кроме того, каждый случай будет на рассмотрении регионального штаба по выполнению нацпроектов, а также пройдет служебную проверку.

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