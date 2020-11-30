Нижегородские выпускники детских домов выиграли товарищеский матч по мини-футболу

Проект «Наставник. Футбольная лига» реализуется в рамках программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области». Фото: Александр Воложанин

Нижегородские выпускники детских домов обыграли инвесторов в товарищеском матче по мини-футболу. Матч прошел в минувшее воскресенье в ФОКе «Юность» и закончился счётом 15:5. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Игра проходила между командой выпускников детских домов фонда «Крылья Жизни» и командой GLS Invest.

- Наша миссия проста: «дай не рыбу, а удочку и научи ловить». Эта возможность социализироваться через футбол с трудоустройством важна для выпускников коррекционных школ и детских домов, - поделился директор благотворительного фонда «Крылья жизни» Василий Коптев.

После матча компания GLS Invest внесла благотворительный взнос для участия команды фонда «Крылья Жизни» в Национальной Мини Футбольной Лиге. На данный момент собрана практически половина нужной суммы.

Стоит отметить, что сейчас команда МФК «Крылья жизни» занимает третье место в группе, на её счету 6 игр в регулярном турнире. В частности, 4 победы, одна ничья и одно поражение.

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