Проспект Гагарина снова перекроют из-за хоккейного матча

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 1 декабря с 07:00 до 22:00 временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина.

Так, в связи с проведением хоккейного матча проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29.

Известно, что во вторник нижегородский хоккейный клуб сыграет против клуба «Трактор» из Челябинска. Матч состоится на домашней арене ХК «Торпедо» в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в 19:00.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что по причине строительства транспортной развязки будет перекрыто движение транспорта по улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Ограничения будут действовать с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года.

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