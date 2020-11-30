Ещё 458 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным регионального минздрава на 30 ноября 2020 года, за последние трое суток в Нижегородской области выздоровело ещё 1 296 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших в регионе достигло 49 030 человек.

За минувшие сутки было выявлено 458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 54 485 человек.

Отметим, что тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,6 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 368,3 теста на 100 тысяч населения.

Амбулаторно сейчас лечатся около 800 человек, то есть их болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Более 4,3 тысячи человек лечатся в больницах, а 144 нижегородца находятся в обсерваторах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 590 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 850 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 20% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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