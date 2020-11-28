15 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 28 ноября, за последние сутки в Нижегородской области не справились с коронавирусом ещё 15 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки в 1 141 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что в нижегородских торговых центрах усиленно продолжаются проверки по соблюдению требований эпидемиологической безопасности. На днях был совершён очередной рейд в один из крупных торговых комплексов Сормовского района Нижнего Новгорода. Проверяющие отметили добросовестное соблюдение требований предпринимателями и сотрудниками. Кроме того, вчера в 14 районах Нижегородской области не были обнаружены новые заболевшие коронавирусом и сразу 1000 человек полностью побороли вирус.
А также стало известно, что государственные больницы испытывают острую нехватку кадров. Давид Мелик-Гусейнов попросил частных врачей встать на борьбу с COVID-19.
Минздрав сообщил критерии госпитализации человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» или подозрением на него.
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