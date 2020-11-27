Восемь «умных» остановок появились в Семёнове Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Восемь новых «умных» остановок установили в городе Семёнове Нижегородской области. Они располагаются на улице Чернышевского. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Таким образом была продолжена реализация проекта благоустройства улицы Заводской, который победил в 2018 году во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» нацпроекта «Жильё и городская среда».

– Муниципалитетам, победившим в конкурсе Минстроя РФ, важно продолжать развивать территории. Необходимо работать над созданием более комфортной как для жителей, так и для туристов среды. Общий облик города складывается из небольших деталей, – обратил внимание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Умные» остановки включают в себя информацию об автобусных маршрутах, через них можно зарядить телефон и подключиться к Wi-Fi. Каждая остановка имеет подсветку и индивидуальную стилистику.

На этом проект не завершится. В планах на ближайшее время числится установка ещё одной «умной» остановки на улице Чернышевского, около поворота на Комсомольскую.

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