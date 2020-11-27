Глеб Никитин представил президенту России программу комплексного развития Нижнего Новгорода

В ходе рабочей встречи с президентом России губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил программу комплексного развития Нижнего Новгорода. Проекты касаются освоения новых территорий, редевелопмента исторического центра и трансформации транспортной системы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Район Новинки - Ольгино – это потенциально 115 тысяч новых жителей и 3,4 миллионов квадратных метров жилья, - пояснил Глеб Никитин. - Но для того, чтобы их построить, нужно дополнительно 32 детских сада, 10 школ и строительство дублера проспекта Гагарина. Также для полноценного развития территории необходимо строительство нового моста через Оку. В случае отсутствия прямого финансирования, можно это сделать через концессию.

Еще одним важным направлением является редевелопмент исторического центра. Пилотным проектом станет развитие территории площадью 240 гектаров. Речь идет об участке, включающем в себя объекты культурного наследия.