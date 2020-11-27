Глеб Никитин рассказал президенту России о реализации нацпроекта «Экология»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России о реализации нацпроекта «Экология» в регионе. В частности, речь шла о ликвидации объектов накопленного ущерба в Нижегородской области и инвентаризации подобных объектов в стране. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Главный проект – это «Оздоровление Волги», - отметил Глеб Никитин. – Это чрезвычайно важное для нас направление, на которое направляется большая часть средств. Мы быстрее, чем другие регионы реализовываем проекты, поэтому получили дополнительное опережающее финансирование.

К слову, финансирование нацпроекта «Экология» в Нижегородской области выросло с 3 740 миллионов рублей в 2019 году до 4 986 миллионов – в 2020 году.

- Еще один очень важный и востребованный у населения проект - это «Чистая вода», - пояснил Глеб Никитин. - Есть некоторые муниципалитеты, где вода просто ненадлежащего качества. И мы создаем водозаборы и водоводы.

Также губернатор напомнил, что в регионе уже завершена рекультивация шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО «Игумново». Работы по ликвидации «Черной дыры» продолжаются.