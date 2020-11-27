В 14 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в 14 районах Нижегородской области не обнаружили новых заражений COVID-19. 47 734 жителя региона из тех, у кого прежде была подтверждена болезнь, полностью побороли коронавирус.

– По последним данным на 27 ноября, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области насчитывает 53 092 человека. Из которых 23 930 проживают в областном центре, а оставшиеся 29 162 – в районах и городских округах Нижегородской области, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 4 886 жителей Дзержинска, у 2 959 – в г.о. Бор, у 1 962 – в Павловском районе, у 1 304 – в Богородском, у 1 231 – в Городецком, у 1097 – в Балахнинском, у 1 043 – в Кулебакском, у 1 008 – в Кстовском, у 820 – в Володарском, у 732 – в Шатковском, 731 – в Выксунском, у 723 – в г.о. Семёновский, у 720 – в Лысковском районе, у 692 – в Арзамасе, у 648 человек – в Шахунском районе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

А также напомним, что за последние сутки 1000 жителей Нижегородской области выписаны после заболевания коронавирусом.

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