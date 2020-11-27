27 ноября воду и свет частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 27 ноября, сразу три района Нижнего Новгорода затронуло частичное отключение света и воды. А именно Московский, Ленинский и Канавинский районы. Причиной всех отключений послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили на сайте городского Управления ГОЧС.

С 10:00 до 14:00 в домах №215 и №217 по улице Московское шоссе Московского района будет отключено электроснабжение.

Ровно 12 часов — с 09:00 до 21:00 — не будет холодной воды в Ленинском районе города на улице Дачной в домах №19, № 21, № 22, №23, №24 и №25.

А в Канавинском районе Нижнего Новгорода, в домах №40 и №42 по улице Октябрьской Революции, временно отключат горячую воду — с 10:00 до 16:00.

Напомним, ранее глава Ленинского района Александр Кулагин лично провёл обход по территории района и раскритиковал работу коммунальных служб.

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