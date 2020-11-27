Пенсионер пропал из нижегородской больницы

64-летний Дмитрий Дорофеев пропал из больницы им. Семашко. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

В Нижнем Новгороде разыскивают пенсионера, который пропал из больницы. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

По имеющейся информации, 64-летний Дмитрий Дорофеев пропал во вторник, 24 ноября. В тот день он примерно в 14:30 вышел из больницы им. Н.А. Семашко, больше его не видели. Родственники очень встревожены, ведь мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 176 см, среднего телосложения, волосы русые с залысиной, глаза серо-голубые. В тот день он был одет в темно-синюю болоньевую куртку, коричневый свитер, коричневую футболку, темно-синие штаны, черную кепку и ботинки.

Особая примета: у мужчины на руке набита татуировка.

Если Вам известно местонахождение Дмитрия Дорофеева или вы обладаете какой-либо информацией о нем, просьба связаться с волонтерами по номеру 8 (831) 291-51-51.

Напомним, накануне Нижний Новгород переполошила новость о пропаже 11-летней девочки. К счастью, вскоре она нашлась живой и невредимой.