Давид Мелик-Гусейнов попросил частных врачей встать на борьбу с COVID

Врачам частных клиник предложили поработать в больницах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился за помощью к врачам частных клиник в борьбе с пандемией. Об этом он написал в своем Instagram.

«Вы нам очень нужны в команде, - написал чиновник. - Безусловно, мы и сеи час справляемся. Но тяжело. На морально-волевых. Тянем с марта месяца и боремся с вирусом и его последствиями. Приходите. Хотя бы на 0,5 ставки в медицинские организации. Помогите коллегам, которые учились вместе с вами. Которые не имеют права уи ти в отпуск. Которые героически выдерживают удар вызова. С вами будет чуточку, но легче».

Требуются врачи, медсестры, санитарки и технические специалисты. Нехватка кадров ощущается как больницах, так и в поликлиниках, на скорои помощи и в колл-центрах. Минздрав обещает обеспечить всех средствами индивидуальной защиты и оплатить труд, «исходя из тарифнои заработнои платы и достои ных стимулирующих выплат».

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