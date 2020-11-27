Давид Мелик-Гусейнов попросил частных врачей встать на борьбу с COVID

Врачам частных клиник предложили поработать в больницах.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился за помощью к врачам частных клиник в борьбе с пандемией. Об этом он написал в своем Instagram.
«Вы нам очень нужны в команде, - написал чиновник. - Безусловно, мы и сеи час справляемся. Но тяжело. На морально-волевых. Тянем с марта месяца и боремся с вирусом и его последствиями. Приходите. Хотя бы на 0,5 ставки в медицинские организации. Помогите коллегам, которые учились вместе с вами. Которые не имеют права уи ти в отпуск. Которые героически выдерживают удар вызова. С вами будет чуточку, но легче».
Требуются врачи, медсестры, санитарки и технические специалисты. Нехватка кадров ощущается как больницах, так и в поликлиниках, на скорои помощи и в колл-центрах. Минздрав обещает обеспечить всех средствами индивидуальной защиты и оплатить труд, «исходя из тарифнои заработнои платы и достои ных стимулирующих выплат».
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